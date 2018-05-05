На Салтовке владелица стаффордов держит в страхе жильцов дома

Стаффорд загрыз собаку на глазах у детей на этой детской площадке на Салтовке. Болонку по имени Анфиса не смогли спасти в ветклинике, а хозяйка Марта до сих пор находится в шоковом состоянии. Говорит, она возвращалась с прогулки с двумя своими любимцами, когда из соседнего подъезда вышла владелица бойцовских собак.

Марта Петросян, пострадавшая

Между нами было расстояние в несколько подъездов. Собаки кинулись на моих собак – они бежали с такой скоростью – хозяйка тормозила пятками по асфальту. Они ее протянули метров 9-10. И они набросились – одна собака на маленькую собачку, вторая собака набросилась на большую. Сначала я защищала двоих своих собак, потом, когда я поняла, что маленькой уже всё – я переключилась на большую собаку.

В результате этой схватки у одной собаки Марты была перекушена лапка и позвоночник, а другая получила множественные укусы.

Марта Петросян, пострадавшая

Хозяйка, она не среагировала – не сказала «Может какая-то помощь нужна», она просто вот по этой дорожке спокойно пошла. Соседка наша, которая живет там – она как раз шла по школьному двору с двумя детьми, так она услышала, как Наташа, похлопав собаку сказала: «Молодец».

Рядом находится школа и детский сад. Жители дома говорят, что боятся за своих детей, которые гуляют на этой же площадке, а также за домашних любимцев. У этой женщины, которая держит в страхе весь двор, 3 взрослых стаффорда и еще щенки. Она вроде бы занимается разведением их на продажу. Но выступить против нее коллективно или даже открыто рассказать о своих страхах люди опасаются, говорят, владелица стаффордов может натравить на них животных.

И вот недавно сложилась такая трагическая ситуация, что для одной семьи, на глазах у моего ребенка погибла собака. Мой ребенок в каком состоянии? – На сегодняшний день, слава богу, всё в порядке. Но в первые пару суток это было достаточно тяжело. Мы стараемся, чтобы впоследствии ребенок не боялся собак. Тем не менее, здесь напуганы все, особенно родители. Понимаете, единственное требование к владельцам, чтобы собаки были в строгих намордниках.

Почему владелица собак не следует этому правилу, узнать не удалось. В свое время гулять с животными она не вышла, ее как будто предупредила знакомая о приезде съемочной группы. И на звонок домофона не ответила.

Юристы говорят, что в Украине несовершенное законодательство о содержании животных, в частности, бойцовских пород собак в семьях. Ведь если законом и предусмотрена суровая ответственность и большие штрафы для граждан, нарушающих правила обращения с домашними животными, то наказать владельца, использующего собаку как оружие, довольно трудно.

Олег Михайлов, адвокат

У нас такого законодательства нет. Мы вообще не идем таким путем. У нас есть Уголовная статья, которая отмечает жестокое обращение с животным, то есть по отношению к такому животному. Но не имеет вообще защиты не только от самого животного, но и бездеятельности и специальных действий владельцев, когда они с помощью такого животного сознательно обезвреживают других животных.

Но все же также в Харькове был прецедент, когда прокуратура попыталась привлечь к ответственности владелицу собаки, которая использовала собаку именно так. Речь идет о Маргарите Фурман. Студентка мединститута в 2016 году сняла видео, на котором ее бойцовская собака разорвала котенка. Действия девушка вызвали протест и осуждение общественности.

Марина Суркова, зоозащитница

Надо, чтобы люди знали, что надо выгуливать в поводке в наморднике собачек, что надо убирать за своими животными, не выбрасывать животных. Например, случай в позапрошлом году с Маргаритой Фурман, которая натравила своего бультерьера на беспризорного котенка. И это снимали на видео - ее парень снимал. Судебные заседания продолжаются по настоящее время. К началу июня назначено очередное судебное заседание.

Зоозащитники напоминают, ответственность за собак полностью лежит на владельцах животных. Поэтому владелица погибшей болонки настроена обращаться в суд. Для того, чтобы ей возместили ущерб за предоставление ветеринарных услуг, чтобы собак у женщины забрали или хотя бы заставили надевать намордники.