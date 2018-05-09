На Салтовке возле жилых домов наркоман делал наркотики

32-летний харьковчанин изготавливал наркотики за гаражами на улице Наталии Ужвий.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские изъяли у мужчины кастрюлю с веществом черного цвета, 6 бутылок и шприц с веществом коричневого цвета.

Как сообщил правоохранителям задержанный мужчина, опий ацетилированный он изготавливал для личного употребления.

Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание за изготовление наркотиков предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

Изъятое вещество правоохранители направили на экспертизу.