На Салтовке за торговлю людьми задержали харьковчанина

17 декабря в переходе метро «Студенческая» в Харькове полицейские задержали 47-летнего харьковчанина, который совместно с 58-летним мужчиной и неустановленными лицами на территории Харькова подыскивал и вербовал молодых женщин для использования в порнобизнесе в Королевстве Испании.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.
В ноябре этого года 47-летний мужчина подыскал 24 и 25-летних девушек и уговорил их поехать в другую страну для оказания сексуальных услуг, используя их уязвимое состояние из-за тяжелых личных обстоятельств.
17 декабря в переходе в метро он встретился с одной из девушек и передал 400 гривен для покупки билета на автобус в аэропорт «Борисполь», 20 евро, а также распечатанные билеты на самолеты.
После этого злоумышленника задержали полицейские.
58-летний сообщника злоумышленника объявили в международный розыск.
Женщины находятся в удовлетворительном состоянии, они возвращены домой.
Следователем открыто еще одно уголовное производство по дополнительному факту преступной деятельности мужчины по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. В отношении него избрана мера пресечения - содержание под стражей.