На Салтовке за торговлю людьми задержали харьковчанина

17 декабря в переходе метро «Студенческая» в Харькове полицейские задержали 47-летнего харьковчанина, который совместно с 58-летним мужчиной и неустановленными лицами на территории Харькова подыскивал и вербовал молодых женщин для использования в порнобизнесе в Королевстве Испании.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

В ноябре этого года 47-летний мужчина подыскал 24 и 25-летних девушек и уговорил их поехать в другую страну для оказания сексуальных услуг, используя их уязвимое состояние из-за тяжелых личных обстоятельств.

17 декабря в переходе в метро он встретился с одной из девушек и передал 400 гривен для покупки билета на автобус в аэропорт «Борисполь», 20 евро, а также распечатанные билеты на самолеты.

После этого злоумышленника задержали полицейские.

58-летний сообщника злоумышленника объявили в международный розыск.

Женщины находятся в удовлетворительном состоянии, они возвращены домой.

Следователем открыто еще одно уголовное производство по дополнительному факту преступной деятельности мужчины по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. В отношении него избрана мера пресечения - содержание под стражей.