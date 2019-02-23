На Салтовке задержали автомобильных воров

23 февраля 2019 г. 17:25
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В Харькове патрульные обнаружили двух мужчин, вероятно, причастных к кражам из автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, днем 22 февраля во время патрулирования на Салтовском шоссе полицейские обратили внимание на двух мужчин, которые несли две аккумуляторные батареи.

Вопросы патрульных о происхождении аккумуляторов смутили мужчин.

Как выяснили полицейские, мужчины, вероятно, причастны к кражам из автомобилей "ВАЗ 21063" на улице Краснодаской и "DAEWOO Lanos" на улице Амосова.

Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу.

 

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