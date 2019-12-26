На Салтовке задержали автоворов с поличным

На Салтовке патрульные выявили трех мужчин, вероятно, причастных к краже из автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, ночью 25 декабря патрульным поступило сообщение о краже из автомобиля.

Заявитель сообщил правоохранителям, что на улице Валентиновской трое неизвестных мужчин подозрительно себя ведут - заглядывают в автомобили.

Также заявитель сообщил патрульным приметы мужчин.

Прибывшие на вызов патрульные обнаружили на месте троих мужчин, которые подпадали под описание заявителя.

Рядом с ними находились автомобильный аккумулятор, набор ключей и строительный электроинструмент.

Также неподалеку патрульные обнаружили автомобиль «Fiat» с разбитым стеклом.

Для дальнейшего установления всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.