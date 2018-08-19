На Салтовке задержали грабителя, который похитил у мужчины кошелек

Днем 17 августа харьковские патрульные получили сообщение о краже на проспeкте Тракторостроителей.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Прибывшие на вызов полицейские выяснили, что нeизвестный похитил из кармана заявителя кошелек с деньгами и докумeнтами.

Также мужчина указал патрульным, куда направился злоумышленник.

Во время отработки вызова правоохранители обнаружили мужчину, у которого находились похищенные вещи заявителя.

Для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали на место следственно-опeративную группу.