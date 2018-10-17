На Салтовке задержали иностранца, который похитил из авто сумку с деньгами

17 октября 2018 г. 12:15
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Харьковские правоохранители задержали 37-летнего гражданина Грузии, который вечером на парковке гипермаркета на улице Героев Труда из салона автомобиля похитил сумку с деньгами. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как выяснили правоохранители, злоумышленник проник в автомобиль через пассажирскую дверь и похитил сумку с деньгами в сумме 300 долларов США и 9000 гривен. 

С похищенным он направился к машине, в которой его ожидал соучастник. 

Однако пострадавший заметил грабителя, и иностранца задержали. 

Вещественные доказательства полицейские изъяли.

Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.2 ст.186 (покушение на грабеж) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. 

Ему грозит до 6 лет лишения свободы. 

Сейчас полиция устанавливает личность и местонахождение его соучастника.

 

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