На Салтовке задержали иностранца, который похитил из авто сумку с деньгами

Харьковские правоохранители задержали 37-летнего гражданина Грузии, который вечером на парковке гипермаркета на улице Героев Труда из салона автомобиля похитил сумку с деньгами.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как выяснили правоохранители, злоумышленник проник в автомобиль через пассажирскую дверь и похитил сумку с деньгами в сумме 300 долларов США и 9000 гривен.

С похищенным он направился к машине, в которой его ожидал соучастник.

Однако пострадавший заметил грабителя, и иностранца задержали.

Вещественные доказательства полицейские изъяли.

Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.2 ст.186 (покушение на грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления.

Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Сейчас полиция устанавливает личность и местонахождение его соучастника.