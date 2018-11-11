На Салтовке задержали мужчину, который с ножом бросался на прохожих - соцсети (видео)

Вечером 10 ноября в Харькове на улице Тракторостроителей мужчина бросался с ножом на прохожих.

Об этом сообщают пользователи соцсетей в харьковских группах.

По словам очевидцев, инцидент произошел напротив Городского дворца детского и юношеского творчества.

Нарушителя правопорядка задержала прибывшая на место полиция.

Также в соцсетях опубликовано видео с моментом задержания мужчины.

Официальных комментариев от правоохранителей по поводу инцидента пока не поступало.

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