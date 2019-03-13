На Салтовке задержали с поличным пару наркозакладчиков

18 свертков с вероятно наркотическим веществом, обнаружили у парня и девушки патрульные полицейские.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, в ночь на 13 марта на улице Кронштадтской полицейские обратили внимание на парня с девушкой, которые что-то прятали в земле.
Во время общения с патрульными пара заметно нервничала.
Как выяснилось, у парня с девушкой находилось 18 свертков с веществом, похожим на наркотическое.
Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
Обнаруженные вещества правоохранители изъяли на экспертизу.
В дальнейшем делом будут заниматься следователи.