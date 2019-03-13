На Салтовке задержали с поличным пару наркозакладчиков

13 марта 2019 г. 15:48
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18 свертков с вероятно наркотическим веществом, обнаружили у парня и девушки патрульные полицейские.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, в ночь на 13 марта на улице Кронштадтской полицейские обратили внимание на парня с девушкой, которые что-то прятали в земле.

Во время общения с патрульными пара заметно нервничала.

Как выяснилось, у парня с девушкой находилось 18 свертков с веществом, похожим на наркотическое.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Обнаруженные вещества правоохранители изъяли на экспертизу.

В дальнейшем делом будут заниматься следователи.

 

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