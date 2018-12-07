На Салтовке закончили реконструировать трамвайный переезд

Движение транспорта на перекрестке пр. Тракторостроителей и ул. Героев Труда, где реконструировали трамвайный переезд, было открыто сегодня, 7 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

По словам директора Департамента инфраструктуры Сергей Дульфана, ремонтные работы на переезде были начаты три месяца назад. На переезде также планируют заасфальтировать пешеходные дорожники, однако из-за погоды пришлось перенести работы по благоустройству.