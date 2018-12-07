На Салтовке закончили реконструировать трамвайный переезд

Движение транспорта на перекрестке пр. Тракторостроителей и ул. Героев Труда, где реконструировали трамвайный переезд, было открыто сегодня, 7 декабря.
Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.
По словам директора Департамента инфраструктуры Сергей Дульфана, ремонтные работы на переезде были начаты три месяца назад. На переезде также планируют заасфальтировать пешеходные дорожники, однако из-за погоды пришлось перенести работы по благоустройству.
Также сегодня завершается укладка асфальта вдоль трамвайных путей на участке от Салтовского депо до ул. Героев Труда. Эту работу дорожники планируют закончить до 20 декабря. Тогда же будет полностью возобновлено движение трамваев №26 и 27 по их маршрутам.