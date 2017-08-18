На Салтовке закроют проспект

Движение транспорта по пр. Тракторостроителей - на участке от ул. Валентиновской до ул. Героев Труда – будет запрещено с 7:00 до 20:00 20 августа, сообщили в пресс-службе горсовета.

Как пояснили в Департаменте инфраструктуры, это связано с укладкой верхнего слоя асфальтобетона на проезжей части.

На время работ движение транспорта будет осуществляться по прилегающим улицам - Светлой и Гвардейцев Широнинцев.

Автобусы №6э, 49э, 204э, 215э будут объезжать закрытый участок следующим образом: ул. Валентиновская - ул. Гвардейцев Широнинцев - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей и далее по маршруту.