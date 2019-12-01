На Самоа из-за эпидемии кори умерли почти 50 человек, введено чрезвычайное положение

01 декабря 2019 г. 19:44
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На Самоа в результате эпидемии кори скончались 48 человек.

Об этом сообщает издание "Синьхуа" со ссылкой на Министерство здравоохранения Самоа.

"Большинство из 48 умерших - дети в возрасте до четырех лет. За последние сутки было зафиксировано четыре смертельных случая. По данным министерства, на этот момент всего было зарегистрировано 3530 случаев заболевания, 173 из них - за последние 24 часа. В общей сложности 191 человек был госпитализирован", - говорится в сообщении.

В настоящее время на Самоа введен режим ЧП.

Школы закрыты, медики проводят массовую вакцинацию населения.

Также ограничиваются публичные собрания .

 

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