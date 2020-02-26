На сайте горсовета появилась петиция с просьбой закрыть Барабашово

Сегодня на сайте Харьковского городского совета появилась петиция с просьбой закрыть временно рынок Барабашово.

"В связи с короновирусом в Европе предлагаю и прошу вас закрыть временно рынок Барабашова, так как товар на рынке с Китая и большинство работников из Китая, если не закрывать рынок то хотя бы уменьшить время работы", - написал автор петиции Крамаренко Виталий.

Как мы сообщали ранее, на сессии горсовета Геннадий Кернес говорил о "торговцах китайской национальности, что мотаются туда-сюда и их никто не проверяет" в контексте строительства новой дороги через Барабашово.