На сайте мэрии зарегистрирована петиция с требованием установить в метро автоматы для размена денег

На сайте Харьковского городского совета размещена петиция с требованием установить в метро автоматы для размена денег. Автор петиции Любовь Лазнева отметила, что в связи с нововведением метрополитена - возможностью купить одноразовый билет для проезда в метро только за купюры достоинством 1 и 2 грн., и ничтожно малым количеством этих купюр в денежном обороте, пользоваться услугами метрополитена стало практически невозможно. "Продавцы в киосках метро услуг размена не предоставляют, и не должны. Люди друг друга выручают, но они тоже не обязаны делать этого. Прямой обязанностью метрополитена является - обеспечение доступности к предоставляемой услуге - проезда по городу. Требование к начальству метрополитена - поставить автоматы размена денег на каждой станции, в каждом вестибюле," - пишет харьковчанка.

В данный момент петиция собрала чуть больше двух десятков голосов. Для того, чтобы её рассмотрели в мэрии необходимы подписи 5 тысяч человек.

Напомним, несколько дней назад автоматы для выдачи разовых билетов на проезд в метро перестали принимать 5-гривневые купюры, что вызвало массу обсуждений в социальных сетях. В метрополитене объяснили нововведение тем, что банк перестал разменивать деньги из-за чего сдачу из 5 гривен стало выдавать нечем.