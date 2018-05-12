На сайте петиций требуют защиты украинского моряка, которого могут казнить в Иране.

Согласно тексту петиции, опубликованной 10 мая, одесситу Андрею Новичкову, старшему помощнику капитана, грозит смертная казнь через повешение "по обвинению в убийстве, которого он не совершал".

В петиции требуют защитить жизнь гражданина Украины от "неправедного и лживого суда".

Сообщается, что 17 января 2017 года на иранском судне Arezooу младший рядовой матрос, по национальности иранец, выпрыгнул за борт. Единственным свидетелем этого события стал Андрей Новичков, который поднял тревогу и организовал спасательные работы. Тело матроса найдено не было.

"По прибытии в Иран Андрея Александровича Новичкова сняли с судна и отвезли в суд, где предъявили обвинение в убийстве. По мусульманским законам «умер мусульманин, и кто-то за это должен ответить»", – говорится в петиции.

Отмечается, что Новичков был единственным христианином и гражданином Украины на борту судна.

Дело украинского моряка ведется на персидском языке, которого он не знает, поэтому не может понять в чем его обвиняют и на основании каких фактов.

Также сообщается, что в иранской прессе об украинце распространяют ложную информацию.

"Например, в газете Иран было написано, что Андрей Александрович Новичков развелся с женой во время пребывания в иранской тюрьме, в то время как Андрей Александрович никогда не был женат. В той же статье говорится, что Андрею Александровичу пришлось бросить университет, что не соответствует действительности, потому что он его давно закончил", – отмечается в тексте петиции.

Также в Facebook была создана страница помощи Андрею Новичкову.