На сцену ХНАТОБа вышли семеро детей - получать за отцов ордена "Народный Герой Украины"

Зал ХНАТОБа, где проходила церемония награждения рыцарей ордена "Народный герой Украины", стоя приветствует семьи погибших героев. Первыми на сцену выходят дети и муж харьковчанки Яны Червоной.

Летом 2016 Яна подписала контракт с батальоном "Донбасс-Украина". Она взяла позывной "Дикая ведьма" и видела себя только с оружием в руках. Вражеский снаряд был выпущен прицельно в блиндаж, где дежурила Яна, и оборвал ее караул.

К началу войны она была просто мамой - воспитывала детей и помогала мужу. По словам Сергея, они с детьми каждый месяц ездят на кладбище, поминают ее, и на церемонию тоже пришли, потому что это - важно.

Сергей и Виталий Червоные, муж и сын Яны

Вот эти - премия, награждения - они важны для вас? - Конечно важны, чтобы понимали, что мама герой, да, сынок? - Да!

Еще один харьковчанин - Григорий Сиваченко с позывным "Гора", также поднимался за наградой. Он связан с батальоном "Айдар". Воюет с 2014-го, был командиром развод-группы, и при обороне 32-го блокпоста вместе со своей командой обнаружил и уничтожил группу российских офицеров, включая награжденного звездой героя России.

Григорий очень скромно рассказывает о своих подвигах и не считает их.

Григорий Сиваченко, позывной "Гора"

Одна людина не може виконати таку операцію взагалі, фізічно не може виконати. Мені дуже пощастило, поталанило, що в мене були командири, які дозволяли працювати з підлеглими, і в мене були солдати- справжні патріоти України, їх не треба було ні примушувати, ні просити, - це були справжні воїни

Премия "Народный герой Украины" существует уже почти пять лет. Претендентов выбирает народ, для этого не нужно распоряжение властей. Людей, которые достойны награды, их подвиги и дела обсуждают все вместе в социальных сетях и потом наградной совет в течение двух недель утверждает кандидатов, и их награждают. Серебряный тризуб - знак героя, он бывает в двух номинациях:

Виолетта Киртока, организатор церемонии "Народный герой Украины"

Червоно-черна колодка, це для тих, хто тримає зброю в руках, для військових, для тих, хто зробив військовий подвиг, врятував життя, відстояв якісь позиції, продвинувся вперед, те, що ми вважаємо героїзмом

Более 400 сотен людей - украинцы и иностранцы - уже имеют такие ордена. В Харькове десять претендентов получили орден "Народной герой Украины".

В следующем году, по словам организаторов, они очень хотят провести награждение на Тарасовой горе в Каневе и в Одессе.