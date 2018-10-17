Кернес не согласен с требованием депутата горсовета уволить Мусеева

17 октября 2018 г. 10:48
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Сегодня на заседании сессии горсовета ожидаемо нет главы Холодногорского района Максима Мусеева.

Депутат горсовета Игорь Черняк выступил с требованием уволить отсутствующего чиновника, поскольку речь идет о его обвинении в измене Родине.

Черняк отметил, что решение необходимо принимать как можно быстрее, поскольку Мусеев возглавлял бюджетный комитет, и решение о его увольнении надо принимать, чтобы комитет не остался без главы.

Геннадий Кернес сказал, что стоит подождать выводов компетентных органов, потому что "все знают, как сейчас фальсифицируются дела", и добавил, что Мусеев - не изменник.

 

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