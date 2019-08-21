На сессии приняли программу по борьбе с наркоманией в Харькове

Сегодня, 21 августа, на сессии горсовета депутаты приняли Комплексную программу по противодействию распространению наркомании и снижению вреда от употребления психотропных веществ «Чистый город» на 2019-2020 годы.

Геннадий Кернес сообщил, что программа будет направлена на профилактику и предотвращение употребления психотропных веществ среди харьковских школьников и молодежи.

По его слома, согласно программе в учебных учреждениях будут проводить разъяснительную работу и вести пропаганду здорового образа жизни.

Также соответствующая реклама здорового образа жизни появится и на местных телеканалах и городском транспорте.

«Сегодня наш город кричит «нет» наркомании. Это новая программа, в рамках которой мы уже начали активное сотрудничество с правоохранительными органами и общественными организациями. Программа будет финансироваться из местного бюджета для того, чтобы мы могли оказывать помощь всем, кто хочет бросить эту заразу. Для этого нам необходимо содействие врачей, психологов и других специалистов, которые общими усилиями дадут людям шанс выйти из этого «пике», - сказал Геннадий Кернес.

Также мэр сообщил, что в городе будут активно бороться с рекламой наркотиков в виде интернет-адресов. Для этого, по его словам, будет создана карта всех закладок и интернет-адресов, которые написаны на фасадах зданий по городу,

«Чтобы в дальнейшем для тех, кто этим занимается, это было как «минное поле», - добавил Геннадий Кернес.

