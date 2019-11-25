На смену морозам в Харьков идет потепление

Харьковские водоемы стали замерзать. В сети уже распространяются фото, где детвора, и даже взрослые испытывают на прочность первый лед. По словам помощника начальника ГУ ГСЧС Игоря Лупандина, такие проверки в лучшем случае могут закончиться мокрыми ботинками и простудой, в худшем - трагично. Поэтому, родителям стоит провести беседы с детьми и самим не пренебрегать своей безопасностью, ведь на этой неделе ожидается потепление и так крайне тонкий лед станет еще более опасным.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС

Сім сантиметрів для одної людини, десять-п’ятнадцять сантиметрів це тоді коли ви можете кататися на ковзанках, в коли вже ви можете групою виходити на лід - це десь там 25 сантиметрів.

Кому хочется катка, а кому уже зимней сказки. Неделя морозной погоды заставила харьковчан спрятать носы и шеи за теплыми шарфами и ждать снега.

Самвел

По такой погоде снег нужен, чтобы не заболели. Так же болеть можно, правильно? Снег сажает всё. А так нормальная хорошая погода.

Синоптики обещают - снег будет, но скорее всего не раньше первых чисел декабря. Впрочем — это будет сухой снег, а мокрый, да еще и в придачу с дождем. А после периода морозной и сухой погоды по словам заведующей сектором метеопрогнозов Харьковского регионального Гидрометцентра Евгении Ляшенко погодные условия на этой неделе меняются кардинально, на смену устойчивому минусу придет существенное потепление.

Евгения Ляшенко, зав. сектором метеопрогнозов Харьковского регионального Гидрометцентра

Уже с завтрашнего дня с послезавтра тем более начинает погода определять более Южный процесс, Юго- западный процесс. Соответственно меняется и характер погоды. То ест будет повышение температуры происходить, будут выпадать осадки. Осадки преимущественно в виду дождя. В начале этого периода, то есть во вторник в среду возможно вероятно еще мокрый снег. В ночное время возможна местами гололедица на дорогах.

Так, уже завтра ожидается облачная погода, без существенных осадков. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза. Днем около нуля. В среду - облачно, днем ​​дождь, местами гололед. Ночью ожидается от -3 до +2, днем ​​воздух прогреется до 5 градусов тепла. В четверг, 28 ноября, ожидается дождливая погода. Ночью столбик термометра покажет от 0 до 5 градусов тепла, днем ​​4 + 9. 29 ноября пройдет дождь, облачно. Температура воздуха ночью будет колебаться от нуля до пяти градусов тепла, днем ​​столбик термометра покажет +6 +11.