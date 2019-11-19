На спутнике Юпитера найдены большие запасы воды

19 ноября 2019 г. 12:35
Источник: Хвиля
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Ученые Центра космических полетов имени Годдарда НАСА подтвердили наличие большого количества водяного пара над поверхностью Европы, спутника Юпитера.

Астрономы проанализировали данные, полученные Обсерваторией Кека (Гавайи) в ходе 17 наблюдений с использованием спектрографа для определения химического состава атмосфер небесных тел.

Исследователи пришли к выводу, что выделение водяного пара происходит не так активно, как считалось ранее, а в виде отдельных интенсивных извержений.

К настоящему моменту существование жидкой воды на Европе еще не доказано, однако из-под поверхности выделяется достаточно водяного пара, чтобы за несколько минут заполнить олимпийский бассейн.

Предстоящая миссия НАСА Europa Clipper позволит детально изучить поверхность ледяного спутника в 2023 году. Космический аппарат сделает 45 обращений вокруг луны и будет оснащен набором камер, спектрометров и радаров для исследования ледяной оболочки Европы.

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