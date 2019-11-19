На спутнике Юпитера найдены большие запасы воды

Ученые Центра космических полетов имени Годдарда НАСА подтвердили наличие большого количества водяного пара над поверхностью Европы, спутника Юпитера.

Астрономы проанализировали данные, полученные Обсерваторией Кека (Гавайи) в ходе 17 наблюдений с использованием спектрографа для определения химического состава атмосфер небесных тел.

Исследователи пришли к выводу, что выделение водяного пара происходит не так активно, как считалось ранее, а в виде отдельных интенсивных извержений.

К настоящему моменту существование жидкой воды на Европе еще не доказано, однако из-под поверхности выделяется достаточно водяного пара, чтобы за несколько минут заполнить олимпийский бассейн.

Предстоящая миссия НАСА Europa Clipper позволит детально изучить поверхность ледяного спутника в 2023 году. Космический аппарат сделает 45 обращений вокруг луны и будет оснащен набором камер, спектрометров и радаров для исследования ледяной оболочки Европы.