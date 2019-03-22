На станции метро "Исторический музей" нашли женщину в состоянии клинической смерти

Инцидент произошел 21 марта в 18:00 на станции метро "Исторический музей".

Об этом сообщили в в КЗЗ "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".

По данным врачей, им поступил вызов, что на станции потеряла сознание женщина. На месте медики обнаружили 30-летнюю женщину, которая находилась в состоянии клинической смерти.

"Были сразу начаты реанимационные мероприятия. За пять минут на помощь прибыла еще одна бригада медиков. Сердечную деятельность удалось восстановить", - говорится в сообщении.

Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.