На станции метро "Исторический музей" нашли женщину в состоянии клинической смерти

22 марта 2019 г. 10:46
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Инцидент произошел 21 марта в 18:00 на станции метро "Исторический музей".

Об этом сообщили в в КЗЗ "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".

По данным врачей, им поступил вызов, что на станции потеряла сознание женщина. На месте медики обнаружили 30-летнюю женщину, которая находилась в состоянии клинической смерти.

"Были сразу начаты реанимационные мероприятия. За пять минут на помощь прибыла еще одна бригада медиков. Сердечную деятельность удалось восстановить", - говорится в сообщении.

Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. 

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