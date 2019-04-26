На станции метро «Площадь Конституции» взрывчатку не нашли

Информация о закладке взрывчатки в центре города поступила в полицию 26 апреля.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, на местах событий работали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, специалисты взрывотехнического управления полиции. Полицейские провели тщательный осмотр еще трех объектов. В ходе проверки специалисты осмотрели 10077 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 1045 граждан.

Никаких взрывчатых веществ не обнаружено.

Так, на улице Университетская, 5 осмотрено 1500 кв. метров площади здания и 1000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировано 45 человек. На станции метро «Площадь Конституции» осмотрено 2577 кв. метров площади, эвакуировали тысячу человек. На площади Конституции осмотрено 5000 кв. метров территории.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.