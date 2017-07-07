На страже внутреннего правопорядка. ХНУВС выпустил полторы тысячи специалистов

Никита Панарий немного волнуется. Сегодня у него знаменательный день - получение диплома специалиста по праву. Еще недавно он сидел за партой, писал лекции и отвечал на семинарах, а сейчас планирует стать адвокатом. Говорит, что не зря выбрал свою специальность и ВУЗ.

Никита Панарий, выпускник

В этом ВУЗе, поверьте мне, на своем опыте, в принципе, убедился, что за пять лет обучения можно получить хороший базис, который пригодится в дальнейшем.

Сегодня университетом прощаются более чем полторы тысячи выпускников, при этом сто шестьдесят из них закончили вуз с отличием. И очень важно, отмечает ректор, что среди них не только те, кто пришел учиться в надежде на получение гарантированного рабочего места, а кто уже работает в правоохранительной системе и, но понимает, что профессиональных знаний много не бывает.

Валерий Сокуренко, ректор ХНУВД

Сьогодні випускалися студенти. Студенти. Сьогодні не було жодного курсанта, який би навчався за державним замовленням. Але тут були працівники і поліції, інших правоохоронних органів, національні гвардійці, прикордонники були, які просто підвищують свій фаховий рівень.

Большая часть выпускников уже подали заявки на конкурсный отбор в национальную полицию.