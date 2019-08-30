На "Суспільном" проходят обыски - ГБР

В офис ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" пришли с обысками.

Об этом "Громадському" сообщил ответственный за безопасность на "Cуспільном" Владимира Проценко.

По его словам, люди пришли в один из офисов бухгалтерии и пытаются вытеснить работников. Он отметил, что люди, которые пришли в офис, не представились и не предъявили постановления суда с разрешением на проведение следственных действий.

В то же время, в ГБР сообщили, что "следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможных противоправных действий должностных лиц ОПО "НСТУ ", а именно злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц" .

По данным "Громадського", в офис и по месту жительства ряда руководителей "Суспільного" пришли сотрудники Государственного бюро расследований.

Отметим, с 1 июля Зураб Аласания официально восстановлен в должности председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины.