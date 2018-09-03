На таможне в Харьковской области выявили вооруженного мужчину

На таможенном посту «Щербаковка» харьковские таможенники выявили у выезжающего в Россию мужчины травматический пистолет.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС Украины в Харьковской области.

Мужчина, который является гражданином Украины, направлялся в Россию пешим ходом и при этом переносил в барсетке травматический пистолет с обоймой и патронами, не задекларировав его при таможенном контроле.

В отношении правонарушителя составили протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины.

Согласно действующему в Украине законодательству для перемещения через границу Украины оружия и боеприпасов необходимо соответствующее разрешение и обязательное письменное декларирование их на таможне.