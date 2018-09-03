На таможне в Харьковской области выявили вооруженного мужчину

03 сентября 2018 г. 13:00
35 просмотров

На таможенном посту «Щербаковка» харьковские таможенники выявили у выезжающего в Россию мужчины травматический пистолет.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС Украины в Харьковской области.

Мужчина, который является гражданином Украины, направлялся в Россию пешим ходом и при этом переносил в барсетке травматический пистолет с обоймой и патронами,  не задекларировав его при таможенном контроле.

В отношении правонарушителя составили  протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины.

Согласно действующему в Украине законодательству для перемещения через границу Украины оружия и боеприпасов необходимо  соответствующее разрешение и обязательное письменное декларирование их на таможне.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , т. 050- 338- 91-07 ( вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора зв'язку)                          Ресторан "Навруз" приглашает на работу администраторов, повара, официантов, бармена, бариста, уборщиц и посудомойщиц. Т. 063-559-23-49                          ГК «Охрана и безопасность» производит дополнительный набор сотрудников охраны для работы в мобильных группах. Стабильная з/п. от 8000 грн., график сутки/двое. Телефон: (057)7525892                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.