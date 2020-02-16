На Тайване зафиксировали первую смерть от коронавируса

Власти Тайваня подтвердили первую смерть от коронавируса на территории страны.

Об этом сообщают СМИ - Bangkok Post, CNN со ссылкой на Министерство здравоохранения Тайваня.

Как стало известно, жертвой коронавируса стал 60-летний мужчина. По данным МОЗ Тайваня, погибший болел гепатитом В и диабетом. Поездок за границу у него не было.

Кроме того на Тайване выявлен еще один случай заражения вирусом - у 50-летнего мужчины, который в настоящее время не имеет симптомов заболевания.

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования на острове достигло 20.

Ранее смерти от коронавируса были зафиксированы в Гонконге, на Филиппинах, в Японии и во Франции.

По сообщению властей Китая, количество случаев заболевания коронавирусом в стране достигло 68 500, число погибших возросло до 1 665 человек.

При этом в провинции Хубэй заявили о снижении количества случаев инфицирования второй день подряд (1843 новых случаев против 2420 днем ранее) и 139 смертельных случаях.

Вместе с тем Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии заявило о выявлении еще 6 случаев заражения коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess. Таким образом общее количество случаев заражения в Японии достигло 412, из которых 356 - на Diamond Princess.