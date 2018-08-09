На трассе в Харьковской области подобрали раненого аиста и обнаружили четырех погибших птиц

09 августа 2018 г. 10:15
4 просмотра

Вчера на трассе Харьков - Красноград подобрали раненого аиста и четырех птиц, которые погибли.

Об этом сообщила Служба спасения животных на своей странице в Фейсбук.

Как рассказал очевидец, вчера утром около 100 аистов летели над трассой Харьков - Красноград.

Когда водитель возвращался позже той же дорогой, то на дороге увидел одного раненого аиста и вызвал службу спасения животных.

У птицы было травмировано крыло.

По дороге увидели еще четырех уже мертвых аистов.

Что с ними случилось - точно не известно.

Птицу, которая выжила, транспортировали в Фельдман Экопарк.

Там раненому аисту оказывают квалифицированную помощь.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ГК «Охрана и безопасность» производит дополнительный набор сотрудников охраны для работы в мобильных группах. Стабильная з/п. 8000 грн., график сутки/двое. Телефон: (057)7525892.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.