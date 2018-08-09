На трассе в Харьковской области подобрали раненого аиста и обнаружили четырех погибших птиц

Вчера на трассе Харьков - Красноград подобрали раненого аиста и четырех птиц, которые погибли.

Об этом сообщила Служба спасения животных на своей странице в Фейсбук.

Как рассказал очевидец, вчера утром около 100 аистов летели над трассой Харьков - Красноград.

Когда водитель возвращался позже той же дорогой, то на дороге увидел одного раненого аиста и вызвал службу спасения животных.

У птицы было травмировано крыло.

По дороге увидели еще четырех уже мертвых аистов.

Что с ними случилось - точно не известно.

Птицу, которая выжила, транспортировали в Фельдман Экопарк.

Там раненому аисту оказывают квалифицированную помощь.