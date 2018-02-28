На украинской границе задержали двоих нарушителей

Харьковские пограничники задержали двух нарушителей-украинцев, 1972 и 2000 годов рождения.
Об этом сообщили в пресс-службе восточного регионального Управления ГПСУ.
Нарушители пытались незаконно пересечь границу из Украины в Россию в районе населенного пункта Сотницкий Казачок.
На задержанных правоохранители составили протоколы об административном правонарушении и направили на рассмотрение в суд.
Всего за прошедшие сутки через пункты пропуска на участке Восточного регионального управления ГПСУ последовало 20,5 тысяч человек и 5,2 тысяч транспортных средств.