На украинской границе задержали двоих нарушителей

Харьковские пограничники задержали двух нарушителей-украинцев, 1972 и 2000 годов рождения.

Об этом сообщили в пресс-службе восточного регионального Управления ГПСУ.

Нарушители пытались незаконно пересечь границу из Украины в Россию в районе населенного пункта Сотницкий Казачок.

На задержанных правоохранители составили протоколы об административном правонарушении и направили на рассмотрение в суд.

Всего за прошедшие сутки через пункты пропуска на участке Восточного регионального управления ГПСУ последовало 20,5 тысяч человек и 5,2 тысяч транспортных средств.