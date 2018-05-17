На Украину надвигается мощный геомагнитный шторм

На Землю надвигается мощный геомагнитный шторм. Его пик придется на 1 и 2 июня, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца. В этот раз буря поднимется до уровня G2 и ее "шлейф" будет тянуться в течение еще трех дней.

Как известно, геомагнитная буря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.

Геомагнитные бури являются одним из важнейших элементов космической погоды и влияют на многие области деятельности человека.

По словам врачей, в дни магнитных бурь метеозависимые люди могут почувствовать недомогание: головные боли, головокружения, слабость, раздражительность или полную апатию.

В эти дни нужно постараться избегать ссор и конфликтов, больше времени проводить на свежем воздухе и меньше взаперти.

Любые тяжелые физические нагрузки рекомендуется отложить на другой период. Также рекомендуют больше пить чистой воды и воздержаться от приема алкоголя.

