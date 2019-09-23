 

На Украину обрушится мощная магнитная буря

23 сентября 2019 г. 13:57
Источник: УНИАН
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В конце текущей недели, 28 и 29 сентября, в Украине ожидается мощная магнитная буря.

Так, в субботу (29 числа) ожидается буря уровня G2, а в воскресенье (29-го) она ослабится до уровня G1.

Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Эксперты отмечают, что метеочувствительные украинцы ощутят на себе воздействие магнитных бурь.  Как защититься от воздействия магнитных бурь Полностью избежать влияния магнитной бури, особенно метеозависимым людям, невозможно.

Однако есть советы, которые помогут минимизировать воздействие метеоудара:

• в дни меоудара лучше воздержаться от физических нагрузок;

• постарайтесь исключить алкоголь и никотин;

• обеспечте себе полноценный здоровый сон;

• пейте больше жидкости;

• кофе лучше заменить на зеленый чай, который богат антиоксидантами;

• не употребляйте тяжелую пищу;

• при нервозности и бессоннице можно принять травяные настои, например, эвкалипта, мелиссы, валерианы или сок алоэ;

• метеозависимым лучше иметь под рукой лекарства "экстренного реагирования", одобренные врачом.

 

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