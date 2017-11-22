На улицах Харькова появятся патрульные-кинологи

В кинологический центр Александр Мацюк пришел, чтобы научиться работать с собаками. Дома такой возможности, говорит, нет. Вспоминает первое знакомство с 5-летней Троей. Ее расположение пришлось завоевывать вкусностями.

Александр Мацюк, патрульный:

Первый месяц может, она вроде все хорошо, но немножко она не доверяет. Но потом со временем привыкли друг к другу. Все хорошо у нас.

Чтобы достичь необходимых результатов со своей напарницей Александру пришлось поработать. На занятия шло до 4-х часов почти каждый день. И вот сейчас они - одна команда. И на отлично проходят финальные показы.

Вместе с Александром на линейке еще 11 патрульных. Тренироваться в кинологическом центре вызвались сами. Пятеро пришли со своими собаками. Другие выбирали себе будущих четвероногих коллег среди воспитанников кинологического центра. Работать пришлось почти 24 часа в сутки. И теперь они способны не только найти наркотические вещества, или выйти на злоумышленника по следам. Вот этот лютый зверь будет служить в КОРДе. И ему при задержании не хотят попасться даже известные инструкторы.

Результатами своих воспитанников в кинологическом центре довольны. Уверены, служить они будут хорошо. Ведь уже проявили себя во время настоящих патрулирования.

Вячеслав Друченко, начальник кинологического центра ГУ НП у Хар. обл.:

К нам обращались сотрудники відділов полиции Харьковской области, когда были без вести пропавшие люди. И ребята очень оперативно собираются, не смотря на то, что живут во всех концах города.

Пока размещаться патрульные кинологи будут в кинологическом центре. Некоторые из полицейских своих четвероногих напарников сможет забрать домой. Без работы они не останутся, обещают в патрульной полиции. Такие пары кроме обычных патрулирования планируют задействовать во время массовых мероприятий, как политических, так и спортивных, для охраны правопорядка.

Алексей Николаев, начальник управления патрульной полиции г. Харков:

Для них буде створено окремий графік несення служби, також вони будуть патрулювати місто Харків і задіяні будуть на превентивні заходи, які ми будемо постійно проводити, а також залучатися на всі масові заходи.

Некоторые из выпускников уже сегодня приступят к выполнению своих обязанностей. Получив дипломы, патрульные вместе со своими четвероногими коллегами размещаются в служебных автомобилях и отправляются в город.