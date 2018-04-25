На улицах Харькова работают мобильные центры занятости

25 апреля 2018 г. 14:43
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В Харькове заработали мобильные центры занятости.

Об этом сообщил Харьковский городской центр занятости на своей странице в Фейсбук.

На днях городская служба занятости разложила свои палатки на улицах Харькова.

У палатки собралось немало харьковчан с целью получить как можно больше информации.

Специалисты центра занятости рассказали посетителям об услугах по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации в центрах профессионально-технического образования государственной службы занятости и преимущества военной службы по контракту.

Сообщается, что мобильные центры занятости на улицах города будут работать до октября.

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