На улицах Харькова работают мобильные центры занятости

В Харькове заработали мобильные центры занятости.

Об этом сообщил Харьковский городской центр занятости на своей странице в Фейсбук.

На днях городская служба занятости разложила свои палатки на улицах Харькова.

У палатки собралось немало харьковчан с целью получить как можно больше информации.

Специалисты центра занятости рассказали посетителям об услугах по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации в центрах профессионально-технического образования государственной службы занятости и преимущества военной службы по контракту.

Сообщается, что мобильные центры занятости на улицах города будут работать до октября.