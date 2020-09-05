На улице 23 Августа ограничивается движение: троллейбус №12 изменит маршрут

Движение транспорта по ул. 23 Августа, на участке от ул. Клочковской до ул. Шекспира, будет ограничено с 9:00 до 18:00 7 и 8 сентября. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части.

Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.

Также ежедневно с 10:00 до 18:00 7 и 8 сентября будет запрещено движение троллейбусов по ул. 23 Августа, от пр. Науки до разворотного круга «Ул. Клочковская». В связи с этим, троллейбус №12 будет курсировать так:

- разворотный круг «Ул. Рудика» - ул. Лесопарковская - ул. Чкалова - Белгородское шоссе - ул. Деревянко - ул. Ахсарова - пр. Людвига Свободы - пр. Победы - разворотный круг «Пр. Победы».