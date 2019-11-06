На улице Деревянко на три дня ограничили движение

Движение транспорта по улице Деревянко на участке от проспекта Науки до улицы Космонавтов, ограничено с 8:00 до 17:00 6, 7 и 8 ноября.

Как сообщили в Харьковском горсовете со ссылкой на Департамент инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия по ул. Деревянко.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе движения.

Также с 9:30 до 17:00 6 ноября будет запрещено движение троллейбусов по ул. Деревянко, на участке от пр. Науки до ул. Космонавтов при движении в сторону ул. Космонавтов. Троллейбусы будут курсировать так:

- троллейбус №18: Больница скорой помощи - ул. Балакирева - ул. Деревянко - ул. Космонавтов - ул. 23 Августа - ул. Клочковская;

- троллейбус №40: пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская - Парк им. Горького;

в обратном направлении: парк им. Горького - ул. Сумская - ул. Деревянко - ул. Ахсарова - пр. Людвига Свободы - пр. Победы.

С 9:30 до 17:00 7 и 8 ноября будет запрещено движение троллейбусов по ул. Деревянко, на участке от пр. Науки до ул. Космонавтов при движении в сторону пр. Науки. Движение троллейбусов будет организовано так:

троллейбус №18: Больница скорой помощи - ул. Балакирева - ул. Деревянко - ул. Космонавтов - ул. 23 Августа - ул. Клочковская;

троллейбус №40: парк им. Горького - ул. Сумская - ул. Деревянко - ул. Космонавтов - ул. 23 Августа - ул. Клочковская.