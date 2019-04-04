На улице холодно: отопительный сезон в городе продолжается

Отопительный сезон в Харькове продолжится до наступления существенного потепления.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на вице-мэра Игоря Терехова.

«Городской голова принял решение - не прекращать сегодня отопительный сезон в Харькове, поскольку на улице сохраняется еще достаточно холодная погода и в квартирах тоже будет холодно. Поэтому мы будем подавать тепло в жилые дома, пока не поймем, что среднесуточная температура позволяет нам завершить отопительный сезон», - сообщил он.

Напомним, что, согласно нормативам, отопительный сезон прекращается при условии, когда среднесуточная температура воздуха на улице в течение трех суток составляет не менее 8 градусов тепла.