На улице холодно: отопительный сезон в городе продолжается

04 апреля 2019 г. 8:58
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Отопительный сезон в Харькове продолжится до наступления существенного потепления.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на вице-мэра Игоря Терехова.

«Городской голова принял решение - не прекращать сегодня отопительный сезон в Харькове, поскольку на улице сохраняется еще достаточно холодная погода и в квартирах тоже будет холодно. Поэтому мы будем подавать тепло в жилые дома, пока не поймем, что среднесуточная температура позволяет нам завершить отопительный сезон», - сообщил он. 

Напомним, что, согласно нормативам, отопительный сезон прекращается при условии, когда среднесуточная температура воздуха на улице в течение трех суток составляет не менее 8 градусов тепла.

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