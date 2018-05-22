На улице Игоря Муратова временно запретят движение транспорта

С 8:00 до 18:00 23 мая движение транспорта по улице Игоря Муратова на участке от 1-го Золочевского переулка до Харьковского гериатрического пансионата ветеранов труда будет запрещено.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами проезжей части дороги.

Также с 8:00 до 18:00 23 мая автобусы №43э и 254э изменят конечную остановку.

Высадка и посадка пассажиров будет проходить на перекрестке ул. Игоря Муратова и 1-го Золочевского переулка.