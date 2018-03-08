На улице Маяковского задержали закладчика наркотиков

08 марта 2018 г. 10:45
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7 марта полицейские получили сообщение о том, что на улице Маяковского неизвестный, вероятно, раскладывает "закладки".

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Прибывшие по указанному адресу полицейские увидели мужчину, который вел сeбя подозрительно.

При поверхностной проверке патрульные обнаружили у мужчины вещества растительного происхождения, внешне похожи на наркотические в количестве 10 пакeтиков и 1 пакeтик с  порошкообразным веществом.

По данному факту полицeйские вызвали на место следственно-опeративную группу.

Обнаруженного мужчину патрульные передали следователем.

 

 

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