На улице - минус, в квартире - холод. В каких домах Харькова отключили отопление?

Отопление отсутствует в нескольких подъездах этого дома на площади Героев Небесной Сотни уже несколько дней. В помещениях - сыро и холодно, тем более, что на улице минус 8 днем, а ночью - еще морознее. Люди пьют горячий чай и включают электрообогреватели. На прошлой неделе, говорят жители, приезжали аварийные бригады, однако ситуация оставалась неизменной. И даже обращение к руководству КП "Харьковские тепловые сети" пока не помогало, сетуют горожане.

Татьяна, жительница дома на пл. Героев Небесной Сотни:

Звоню 1562, секретарю директора, секретарю района, в теплосеть, даже мне дали номер мастера, Ольга Федоровна, которая за неделю ни разу не пришла, хотя я находилась дома. Два раза по моей просьбе приезжала аварийная, мы сидим с холодными батареями, обращаться не к кому, когда я позвонила генеральному директору, спросила? Могу ли я принести письменное заявление, сказали, что "у нас карантин".

А вот в подъезде, в котором проживает харьковчанин Антон, отопление якобы и есть, говорит мужчина, хотя батареи - чуть теплые. Дома приходится ходить по квартире в пуховике.

Антон, житель дома на пл. Героев Небесной Сотни:

Прохладно, да, действительно, в квартире, батареи не полностью холодные, практически. Единственное, что не замерзают. Вообще за всю осень и начало зимы не было, чтобы хорошо прям топили, но совсем плохо стало дня 2-3 назад.

Еще с 4 декабря отсутствует отопление и в доме 1а по улице Дизельной. Жители этого здания также обращались с жалобой на холод в помещениях к операторам диспетчерской службы 1562. Как сообщил директор Департамента информации и связей с общественностью городского совета Юрий Сидоренко, проблемы в доме по улице Дизельной появились из-за дефекта в одной из квартир, но подчеркнул, что тепло в здании уже начали запускать.

Относительно ситуации с домом на площади Героев Небесной Сотни подчеркнул, что там проводились ремонтные работы на сети, однако сегодня после их проведения все квартиры должны отапливаться, систему перезапустили.

На официальном сайте КП "Харьковские тепловые сети" - вовсе никакой информации о перебоях с теплом и горячей водой по состоянию на 7 декабря. Там указано, что отключений по городу нет. Вместе с тем, операторы городской диспетчерской службы получили за минувшие сутки от харьковчан 810 заявок по проблемам с отоплением и 543 жалобы касались горячего водоснабжения.