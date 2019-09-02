 

На улице Морозова провели реконструкцию линии электропередач

02 сентября 2019 г. 15:25
26 просмотров

В Харькове по ул. Морозова выполнена реконструкция участка двухцепной высоковольтной линии электропередачи «Харьковская — ТЭЦ-3 № 1» и «Харьковская — ТЭЦ-3 № 2».

Энергетическая артерия играет одну из ключевых ролей в энергоснабжении городской инфраструктуры и промышленных предприятий города. Воздушная линия была построена еще в середине 60-х годов прошлого века и к настоящему времени исчерпала свой эксплуатационный ресурс.

В ходе технического переоснащения энергетики установили 3 анкерные металлические и 6 железобетонных опор, заменили провод, изоляторы и грозозащитный трос.

Выполненная реконструкция позволит обеспечить безаварийную работу электрических сетей в сложный осенне-зимний период. 
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.