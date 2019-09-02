На улице Морозова провели реконструкцию линии электропередач

В Харькове по ул. Морозова выполнена реконструкция участка двухцепной высоковольтной линии электропередачи «Харьковская — ТЭЦ-3 № 1» и «Харьковская — ТЭЦ-3 № 2».

Энергетическая артерия играет одну из ключевых ролей в энергоснабжении городской инфраструктуры и промышленных предприятий города. Воздушная линия была построена еще в середине 60-х годов прошлого века и к настоящему времени исчерпала свой эксплуатационный ресурс.

В ходе технического переоснащения энергетики установили 3 анкерные металлические и 6 железобетонных опор, заменили провод, изоляторы и грозозащитный трос.

Выполненная реконструкция позволит обеспечить безаварийную работу электрических сетей в сложный осенне-зимний период.

