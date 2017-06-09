На улице Москалевской временно ограничивается движение транспорта

Движение транспорта по ул. Москалевской, на участке от ул. Николая Бажана до Новожаново, будет ограничено с 9:00 до 18:00 12, 13 и 14 июня, сообщает сайт горсовета.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением капремонта трамвайных путей.

На этот период пропуск транспорта будет организован в двух направлениях по свободной от проведения работ полосе.

Также с 9:00 до 18:00 12, 13 и 14 июня будет запрещено движение трамваев по ул. Москалевской, на участке от ул. Николая Бажана до Новожаново. В связи с этим движение трамвая №3 будет организовано следующим образом:

- Залютино - ул. Полтавский Шлях – пл. Сергиевская – пл. Павловская - ул. Университетская - ул. Грековская - пер. Рыбасовский - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - ул. Николая Бажана - Новоселовка.