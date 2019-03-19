На улице Шевченко автомобиль сбил женщину и скрылся: полиция ищет свидетелей

16 марта около 5:20 в районе дома № 119 на улице Шевченко в Харькове неустановленный автомобиль сбил 82-летнюю женщину-пешехода.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

С места ДТП пострадавшую с телесными повреждениями доставили в больницу. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители просят свидетелей и очевидцев данного ДТП обращаться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22 к следователю Наталье Жигуновой, по телефонам: (057) 715 71 64, (057) 715 71 60, «102» или другим удобным способом.