На улице Шевченко полиция на дороге проигнорировала водителя, прямо перед ними нарушившего ПДД (видео)

03 августа 2018 г. 14:03
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На улице Шевченко нарушитель выехал прямо навстречу полицейским, однако те аккуратно объехали его и поехали дальше.

«Ну вот как такое возможно?», - возмущается харьковчанин – пользователь Фейсбук, опубликовавший данное видео в одной из харьковских групп в соцсети.

«На Шевченко Ланос на полной скорости, пересекая двойную сплошную, вылетает на «встречку» и.. резкое торможение прямо перед патрульной полицией», - говорится в его сообщении под опубликованным видео.

На видео можно увидеть, как автомобиль Ланос выезжает на встречную полосу движения и тормозит прямо перед стоящим на «встречной» автомобилем патрульной полиции. Однако правоохранители проигнорировали нарушителя и уехали по своим делам, а «Ланос»  продолжил движение.

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