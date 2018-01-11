На улице Сумской временно запретят движение транспорта

Движение транспорта по ул. Сумской - на участке от пер. Мечникова до ул. Свободы – будет запрещено с 11:30 до 14:00 13 января.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением в Харькове фестиваля вертепов «Жемчужины Слобожанщины: Рождественские праздники».

В это же время по ул. Сумской - на участке от пер. Мечникова до ул. Свободы – будет запрещено движение троллейбусов, а автобусы будут объезжать закрытый участок так:

№20э, 217э: пер. Спартаковский - ул. Университетская - спуск Соборный - ул. Клочковская - спуск Клочковский – пл. Свободы - пр. Науки и далее по маршруту;

№78э, 202э: ул. Университетская - пер. Мечникова - ул. Пушкинская - ул. Ярослава Мудрого - ул. Сумская и далее по маршруту;

№119э: ул. Вернадского - пер. Подольский - пер. Короленко - пер. Армянский (в обратном направлении: пер. Плетневский - ул. Кооперативная) – пл. Павловская – пл. Сергиевская - ул. Клочковская - спуск Клочковский – пл. Свободы - пр. Науки и далее по маршруту.