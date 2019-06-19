На улице в центре Харькова перекрыли движение

19 июня 2019 г. 9:45
15 просмотров

Сегодня, 19 июня, до 15 часов запрещено движение транспорта по переулку Соборному, на участке от пл. Конституции до ул. Квитки-Основьяненко.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с обеспечением общественного порядка и безопасности дорожного движения по переулку Соборному.

Напомним, на 10:00 сегодня назначена сессия Харьковского городского совета, на повестке дня которой планируется рассмотреть вопрос об обратном переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект маршала Жукова.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.