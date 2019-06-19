На улице в центре Харькова перекрыли движение

Сегодня, 19 июня, до 15 часов запрещено движение транспорта по переулку Соборному, на участке от пл. Конституции до ул. Квитки-Основьяненко.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с обеспечением общественного порядка и безопасности дорожного движения по переулку Соборному.

Напомним, на 10:00 сегодня назначена сессия Харьковского городского совета, на повестке дня которой планируется рассмотреть вопрос об обратном переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект маршала Жукова.