На улице Ярославской движение закрыто еще на две недели

23 мая 2019 г. 11:23
2 просмотра

На улице Ярославской движение транспорта закрыто еще на две недели.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета, движение транспорта по ул. Ярославской на участке от ул. Конторской до ул. Полтавский Шлях запрещено до 8 июня.

В Департаменте инфраструктуры пояснили, что сроки выполнения капитального ремонта проезжей части ул. Ярославской продлились. Ранее движение планировалось открыть 25 мая.

Транспорт объезжает закрытый участок по прилегающим улицам. Проезд спецавтомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, разрешен.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.