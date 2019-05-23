На улице Ярославской движение закрыто еще на две недели

На улице Ярославской движение транспорта закрыто еще на две недели.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета, движение транспорта по ул. Ярославской на участке от ул. Конторской до ул. Полтавский Шлях запрещено до 8 июня.

В Департаменте инфраструктуры пояснили, что сроки выполнения капитального ремонта проезжей части ул. Ярославской продлились. Ранее движение планировалось открыть 25 мая.

Транспорт объезжает закрытый участок по прилегающим улицам. Проезд спецавтомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, разрешен.