На уже открытый мост по проспекту Льва Ландау горсовет потратит еще 10 миллионов гривен

На Коммунальном мосту, который открыли ко Дню города, рабочие все еще копаются. Реконструкцию путепровода по проспекту Льва Ландау горсовет затеял еще в 2017 году, с тех пор горожан поражают не только сроки этого ремонта, но и значительные средства, которые на это выделялись. А еще - уголовные дела относительно некачественных опор и продажи асфальта.

Роман, велосипедист

Я бачив пару відео про те, що його ремонт ніяк не закінчиться, і що було забагато грошей використано, але я не дуже глибоко в цьому питанні.

Александр работает рядом с путепроводом на шиномонтажке, уже, говорит, и со счета сбился, сколько этот мост делают. И говорит, редко видел, чтобы работа там кипела.

Александр, шиномонтажник

Долго делают, ну, лет пять, наверное. Главное, чтобы он долго служил в принципе. Смотря, які роботи виполнялись - то лі, ну, когда асфальтировали, техніка була, коли там шось довбали - вдвох, втрьох, ну, коли як, смотря шо робили.

Мужчине пришлось наслушаться жалоб по поводу качества выполненных работ на Коммунальном мосту.

Александр, шиномонтажник

Ну, на то, що довго роблять, на те, що погане асфальтове покриття. Все по факту, що ми бачимо самі.

Сейчас же мост якобы официально открыт, но на него городские чиновники решили снова добросить с десяток миллионов гривен. Как пишут на сайте «Прозорро» - на дополнительные работы. Да и без этих денег от начала ремонта Коммунального путепровода заключено более десятка договоров на целых 230 000 000 гривен, рассказывает антикоррупционер Евгений Лисичкин. И эта сумма постоянно растет.

Евгений Лисичкин, соучредитель ХАЦ

Ось буквально у вересні уклали ще черговий договір на ремонт цього мосту за 25 мільйонів по естакаді №1, ділянка вулиці Івана Багряного. І зараз ще планують виділити 10 мільйонів гривень на наступну ділянку по естакаді №2 по вулиці Комунальній, і на цю ділянку в 17 році вже виділялись кошти, там, 21,7 мільйонів гривень.

Подрядчик за эти деньги должен закончить работы на эстакаде №2 на улице Коммунальной до конца 2021 года.

Между тем, по информации ХАЦ, Департамент строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета объявил тендер на 46 000 000 гривен, чтобы провести капитальный ремонт Гимназической набережной - и это в то время, как, говорят антикоррупционеры, когда капремонт этого участка делали и год назад, и в 2015 году.