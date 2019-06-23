На вице-мэра Сум Галицкого открыто уголовное дело из-за высказывания об ЛГБТ

23 июня 2019 г. 19:00
Источник: Корреспондент.net
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Заместитель Сумского городского главы Максим Галицкий на своей странице в Facebook пожелал членам ЛГБТ-сообщества повторить судьбу пленных концлагерей Второй мировой войны. На него открыли уголовное дело.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

"Один из заместителей Сумского городского головы накануне проведения Марша равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества на своей странице в Фейсбук выразил свое видение этого события, в частности, отметил, что хотел бы видеть таких лиц в концлагерях", - написала Науменко и добавила, что по факту подобных высказываний начато уголовное производство.

Тот факт, что полиция открыла уголовное дело, подтвердила и пресс-секретарь Генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Сведения в ЕРДР внесены по статье об умышленных действиях, направленных на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их убеждениями (ч. 1 ст. 161 УК Украины).

Следствие поручено ГУ НП в Сумской области.

 

 

 

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