На вокзале в Харькове у мужчины нашли наркотики

03 сентября 2018 г. 12:07
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На железнодорожной станции "Харьков-Пассажирский" при патрулировании пограничники совместно с полицией обнаружили наркотики у гражданина Украины 1972 года рождения.

Об этом сообщили в пресс-службе восточного регионального Управления ГПСУ.

На мужчину среагировала служебная собака пограничников.

При осмотре личных вещей у мужчины обнаружили 4 полиэтиленовых пакета и коробку из-под чая с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, предположительно, марихуаной, общим весом до 80 грамм, и 1 сверток весом 2 грамма с порошкообразным веществом (предварительно метамфетамин), 3 пакета общим весом 2 грамма (предварительно с метилендиоксиамфетамином) и пакет с 1 граммом вещества, похожего на гашиш.

Наркотики правоохранители изъяли и передали вместе с владельцем сотрудникам Национальной полиции.

 

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