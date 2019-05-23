На взятке в 45 тысяч гривен задержали харьковского чиновника

Правоохранители задержали начальника отдела мониторинга доходов и учетно-отчетных систем Харьковского управления ГУ ГФС в Харьковской области во время получения неправомерной выгоды в сумме 45 000 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Полтавской области.

Задержание чиновника проводилось под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины и прокуратуры Полтавской области следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в пгт. Полтаве, при оперативном сопровождения управления защиты экономики в Харьковской области департамента защиты экономики Нацполиции.

За взятку чиновник обещал местному предпринимателю не применять к нему штрафных санкций и не препятствовать ведению бизнеса.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством такой выгоды) УК Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.