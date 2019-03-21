На Южном вокзале девочка-подросток сбежала от опекуна (фото)

21 марта 2019 г. 19:16
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Как сообщили в ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области, сегодня днем, 21 марта, поступило сообщение о том, что Анастасия Чеканова 2003 года рождения, которая находится под опекой, сбежала от опекуна в районе Южного вокзала. 

Так, на момент исчезновения девочка-подросток, была одета в куртку бежевого цвета с капюшоном, темно-синие джинсы и черные сапоги.
Рост девочки около 155 сантиметров, волосы русые. На вид 15-16 лет.

Она может гулять недалеко от станции метро "Студенческая", Круглого рынка или супермаркета "Класс", который расположен на 606 микрорайоне Салтовского жилого массива.

В случае, если вам известно место нахождения девочки или какая-либо информация о ней, правоохранители просят сообщать по номерам: 102, (057) 58321 и 0993915414 

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